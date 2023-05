DeSantis in corsa alla Casa Bianca

via Governor Ron DeSantis fb





L'annuncio arriverà con un'intervista su Twitter con Elon Musk.

Il repubblicano governatore della Florida, Ron DeSantis, sta per annunciare la propria candidatura per la Casa Bianca del 2024. DeSantis, favorevole alla libera circolazione delle armi per le proprie posizioni contro le migrazioni, e diritti LGBTQ, diventa così il principale avversario di Donald Trump alle primarie dei repubblicani.