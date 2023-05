Le elezioni turche al fotofinish tra Erdogan e Kemal Kiliçdaroglu. Nel primo turno delle elezioni presidenziali che si sono svolte nel Paese domenica 14 maggio, il presidente in carica non ha ottenuto il 50% dei voti necessari per essere eletto e andrà quindi al ballottaggio il prossimo 28 maggio, con lo sfidante Kemal Kiliçdaroglu che parla di "una farsa". Erdogan ha raccolto il 49,24% dei voti mentre Kiliçdaroglu il 45,06%.Nella notte Erdogan ha detto di essere "chiaramente in testa" alle elezioni presidenziali, ma ha riconosciuto di "rispettare" l'esito di un secondo turno. "Anche se i risultati non sono ancora stati resi noti, siamo chiaramente in testa", ha detto a una marea di sostenitori riuniti nel cuore della notte ad Ankara. "Rispettiamo queste elezioni e rispetteremo le prossime".