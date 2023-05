BARI - Si svolgerà il 18 e il 19 maggio a Bari, al The Nicolaus Hotel lo Spring Meeting della SICOB, Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche dal titolo “Condividere per crescere”. Presidente del Meeting sarà il Dott. Antonio Braun, Coordinatore Regionale SICOB per la Puglia. Coordinatore scientifico dell’evento sarà il Dott. Ugo Bardi. Tra i numerosi temi affrontati nella "due-giorni" barese, la sempre maggior integrazione tra le varie discipline che accompagnano il paziente verso il dimagrimento.Si parlerà infatti di integrazione tra chirurgia, endoscopia e nuove tecnologie, dell’importanza del follow-up ma anche di farmaci per perdere peso, sempre più alleati della chirurgia bariatrica. Centrali saranno anche le sessioni dedicate a gravidanza e chirurgia bariatrica, al weight regain, alla dieta mediterranea, alla dieta chetogenica e alla gestione delle complicanze.Una sessione intitolata “Accusa e difesa” affronterà le problematiche legali che coinvolgono molto spesso i professionisti della chirurgia. Infine si parlerà anche di sicurezza degli interventi e di formazione dei giovani chirurghi, sempre più in preda ad una crisi vocazionale.

PROGRAMMA CERIMONIA INAUGURALE 18 MAGGIO ORE 17.30-19.00

Presidente del Congresso: Antonio BraunPresidente SICOB: Marco Antonio ZappaModera Ornella Mancini, Giornalista RAI17.30-17.40 Michele Emiliano Presidente Regione Puglia17.40-17.50 Antonio Decaro Sindaco di Bari17.50-18.00 Vito Montanaro Regione Puglia Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere18.00-18.10 Ettore Sansavini Presidente GVM18.10-18.20 Saluti del Presidente Onorario Pietro Forestieri (Napoli)18.20-18.30 Condividere per crescere, Antonio Braun (Bari)18.30-18.40 La SICOB che cresce, Marco Antonio Zappa (Milano)18.40-19.00 Intrighi e sberleffi nella cappella Sistina, Nicola Basso (RomaLink per seguire la cerimonia online: http://springsicob.it e www.sicob.org