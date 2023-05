Prosegue l'allerta rossa in Emilia-Romagna per maltempo. Sale intanto a 14 il bilancio delle vittime in Regione, e ci sarebbero ancora dispersi. Gli sfollati sono oltre 10mila. Danni per miliardi di euro. Bonaccini: "Ricostruiremo tutto". Il governo chiederà di attivare il Fondo europeo di solidarietà e il Cdm - previsto per il 23 maggio - dichiarerà lo stato di calamità.In questi giorni la pioggia ha devastato intere città e paesi: oltre 20 fiumi sono esondati, 280 frane e oltre 400 strade sono state bloccate. Nel Paese intanto imperversa ancora il maltempo: in Lombardia l'allerta è arancione. Gialla, invece, in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana.