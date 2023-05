Serie C, Play Off: il Cerignola vince 4-1 sul Foggia al Monterisi

Nel ritorno Lunedì 22 Maggio alle 20,30 al Cerignola basterà un pareggio allo “Zaccheria” per qualificarsi al secondo turno della fase nazionale. Il Foggia dovrà vincere con 3 gol di scarto. Nelle altre partite di andata il Lecco ha pareggiato 2-2 con l’Ancona al “Del Conero”. Il Pescara ha pareggiato 2-2 con la Virtus Verona al “Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini”. Il Gubbio ha vinto 2-0 sull’ Entella al “Pietro Barbetti”. La Pro Sesto ha prevalso 2-1 sul Vicenza all’ “Ernesto Breda”.

Nell’andata del primo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Cerignola ha vinto 4-1 sul Foggia al “Monterisi”. Nel primo tempo il Cerignola è passato in vantaggio al 21’ con Achik su rigore concesso per un fallo di Leo su Achik. Al 25’ ha raddoppiato Sainz Maza su punizione. Nel secondo tempo al 4’ i dauni hanno accorciato le distanze con Bjarkason con una conclusione di destro. Al 5’ il Cerignola ha realizzato la terza rete con Sainz Maza con un diagonale di sinistro. Al 35’ il Cerignola ha segnato il quarto gol con D’Ausilio con un tocco al volo su cross di Samele.