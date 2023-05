Europa League, pareggio in extremis per la Juventus: 1-1 col Siviglia all'Allianz

via Juventus fb





Sul finale di partita, i bianconeri acciuffano il pareggio nei minuti di recupero, con Gatti che si lancia di testa per deviare in rete la spizzata di Pogba, facendo esplodere di gioia lo Stadium.

- Finisce 1-1 la semifinale di andata tra Juventus e Siviglia valevole per la semifinale d'andata di Europa League. A passare in vantaggio sono gli spagnoli con En Nesyri che, servito da Ocampos, entra in area e batte Szczesny.