RUTIGLIANO (BA) - Si è verificata una tragedia sulla strada tra Rutigliano e Noicattaro, dove un giovane di 24 anni è morto in seguito ad un incidente che ha coinvolto la sua auto e un camion. La strada è stata chiusa per permettere alle autorità di effettuare i rilievi del caso. Il giovane era a bordo dell'auto che, a seguito dell'impatto violento, è finita fuori strada in un campo. Al momento, non è ancora chiaro come si sia verificato l'incidente. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il servizio di emergenza sanitaria 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.