Sull’argomento è nuovamente intervenuto il Presidente CasAmbulanti Savino Montaruli che ha dichiarato: “L’episodio resta di enorme gravità e la nostra vicinanza all’ambulante danneggiato dal furto resta fortissima. Fortissima è altresì la nostra preoccupazione per quanto accaduto, seppur con diversa modalità rispetto a quanto si era immediatamente pensato viste le tecniche utilizzate dai malviventi in precedenti occasioni, pur non avendo mai parlato di violenze. Riteniamo confermata la nostra richiesta di interlocuzione istituzionale al fine di dare serenità alle migliaia di ambulanti delle province di Foggia, di Bari e della Bat che percorrono quelle strade per recarsi ai mercati dell’area murgiana e della Basilicata” – ha concluso Montaruli.

ANDRIA (BT) - Si sarebbe dunque trattato di un furto e non di una rapina, quindi una tecnica evidentemente diversa da quelle utilizzate nelle precedenti occasioni, quando addirittura ci furono dei sequestri momentanei di persone, successivamente rilasciate nel territorio murgiano, private anche dei cellulari.