G7, Congedo (FdI): 'Prossimo anno in Puglia onore, non ci faremo trovare impreparati'

BARI - "Un grande onore per la Puglia e per tutto il Sud ospitare il G7 del prossimo anno. Grazie al presidente Meloni, la Puglia sarà la culla dei Grandi della terra, diventando il ponte strategico - come ha detto Meloni - tra Oriente e Occidente. Per la Puglia un'opportunità di grande visibilità planetaria e al contempo una sfida per essere all'altezza dell'evento. Non ci faremo trovare impreparati." Così il deputato di Fratelli d'Italia, Saverio Congedo.