Serie A: la Cremonese retrocede in B

via US Cremonese fb





I grigiorossi, con 24 punti, non possono più raggiungere i liguri che occupano il quint'ultimo posto a quota 31. Resta terzultimo il Verona con 30 punti per il 3-1 subito dall'Atalanta a Bergamo nell'anticipo delle ore 18 di sabato 20 maggio 2023.

- All'indomani del pesante 5-1 subìto dal Bologna allo Zini, la Cremonese retrocede in Serie B. La matematica certezza della retrocessione è pervenuta dal "Via del Mare" di Lecce a seguito dello 0-0 dei giallorossi con lo Spezia nell'incontro delle 12.30, valido per la 36ma giornata di Serie A.