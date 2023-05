Non mancheranno come al solito le proposte culinarie con specialità vegan, un attesissimo show cooking con il ristorante Raparossa, e le proiezioni di film di alto valore culturale ed educativo come “Mangiare fino all’estinzione” che tratta della tematica del consumo alimentare in connessione con la salute del Pianeta e che porta la voce di Paola Maugeri, e “Quantum Man” il viaggio nel mondo sciamanico di Cristobal Jodorowsky.



Grande attesa per il concerto degli Officina Zoè, gruppo storico salentino tra i principali fautori della riscoperta delle tradizioni musicali nell’ambito dei rituali di guarigione del Sud Italia.



Un tocco di gioia sarà dato dal djset di Giulia Regain una degli ospiti d’eccezione del festival , tra le più conosciute dj d’Italia, che allieterà il pubblico del Gondar tra musica danzante e musica angelica per una festa dal “leone di fuoco”.



Tra i nomi presenti nel ricco programma che per questa prima tappa mette il record di iniziative presenti in una sola giornata, troviamo l’attore Antonio Bilo Canella, tra i più gettonati teatranti a livello nazionale nell’ambito della spiritualità. Porterà al Cosmic Fest una conferenza gratuita su come gestire al meglio la vita nell’epoca dell’intelligenza artificiale e del Metaverso , l’intervento di Bilo Canella si intitola “l’anima e l’intelligenza artificiale”.



Non mancherà l’intervento del gruppo Leccevegan con la conferenza “Foodporn: il cibo che spacca”, in cui si parlerà della connessione che vige tra scelta alimentare-sapore-salute-immagine e ambiente, con la l’intervento della coordinatrice del gruppo Sara Nocco e per il Cosmic il direttore del festival Federico De Giorgi.



Sono previsti interventi anche di monaci tibetani, grazie alla collaborazione con l’associazione Tso-Pema, che condurranno una meditazione e una puja, un seminario di tarocchi e numerose altre iniziative.



Le tappe del 2023 rientrano nel progetto di Università Cosmica, che l'ideatore del festival Federico De Giorgi insieme ai collaboratori delle diverse città stanno mettendo a punto per il prossimo anno.



L’ingresso al Gondar domenica 14 maggio è gratuito, si può leggere tutto il programma sul sito: www.cosmicveganfest.it .

