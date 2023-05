BARI - “L’uomo giusto al posto giusto. Accolgo con grande soddisfazione la nomina di Massimo Ferrarese a commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo. La scelta del ministro Raffaele Fitto è ricaduta su una delle personalità politico-imprenditoriali più importanti della nostra Regione". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini."Un curriculum di tutto rispetto - prosegue Perrini - che ha visto Ferrarese a servizio delle Istituzioni, ma anche del territorio. Imprenditore edile di successo, ha lasciato la sua impronta sia come presidente della Provincia di Brindisi, sia come presidente della Confindustria di Brindisi. Dall’alto della sua esperienza politico-imprenditoriale, arricchita anche dalla presidenza dell’Invimit, saprà dare quell’accelerata che serve per realizzare il grande evento sportivo che la città di Taranto si aspetta, forte anche della passione che Ferrarese ha per lo sport avendo ricoperto la carica di patron del New Basket Brindisi. Inoltre, Ferrarese è un grande conoscitore di tutto il Salento, quindi di tutto il territorio che ospiterà i Giochi"."Ferrarese - conclude Perrini - potrà contare sul sostegno di Fratelli d’Italia, ma io spero di tutta la classe dirigente e politica che attorno a lui saprà fare squadra, nessuno escluso, convinto come sono che anche chi ha gestito i Giochi finora è pronto a collaborare per far vincere Taranto e i tarantini”.