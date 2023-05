LECCE - Un ragazzo salentino di 25 anni è finito sotto processo per aver divulgato agli abitanti del suo paesino i video intimi di una 14enne. Purtroppo una storia come tante che risale al 2019, quando il ragazzo invia alla ragazzina un video intimo di sé, invitandola a fare altrettanto. Da qui la registrazione e l'invio di due video che in breve tempo sono stati inoltrati dal giovane ad alcuni amici.La 14enne, non legata al 25enne da un rapporto sentimentale ma solo da un rapporto di conoscenza, è entrata così in una forte crisi depressiva, tanto da chiudersi in casa per mesi e comprometterne il percorso scolastico. I genitori, che hanno sporto immediata denuncia per bloccare la diffusione dei contenuti, si sono costituiti parte civile nel processo. L'accusa al 25enne è di aver divulgato materiale pornografico.