La grande novità di questa edizione è che ai licei italiani si sono uniti per la prima volta 9 licei stranieri, di cui due della Francia (addirittura uno di questi della remota Isola della Réunion), uno della Germania, due della Grecia, uno della Spagna e tre della Turchia. La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti.



Gli alunni del Liceo Classico “Dell’Aquila – Staffa” di Trinitapoli, guidati dalle Prof.sse Giovanna Cormio ed Enza Petrignani, hanno preparato quest’anno uno spettacolo teatrale dal titolo Padri tra le nuvole, che prendendo spunto dalla commedia classica di Aristofane, Menandro, Plauto, Terenzio e dalla tragedia di Euripide analizza quanto sia difficile trovare la formula giusta per educare un figlio: un problema oggi più che mai di stringente attualità, ma su cui già gli antichi si interrogavano.



Appuntamento dunque venerdì 5 maggio alle ore 18.00 presso il centro sociale della parrocchia S. Stefano.

- Anche per quest’anno, per il sesto anno consecutivo, il Liceo Classico dell’Istituto “Dell’Aquila - Staffa” di Trinitapoli partecipa alla IX edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, si celebrerà venerdì 5 maggio 2023 con inizio alle ore 18:00 in 366 licei classici.