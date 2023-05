CASTELLANA GROTTE (BA) - Le dimissioni improvvise di qualche giorno fa, per motivi strettamente personali, della vicepresidente Margherita Costante, non hanno rallentato il lavoro del Consiglio di Amministrazione delle Grotte di Castellana che continua a registrare numeri da record dall’inizio di quest’anno.In attesa della nuova nomina (il Comune di Castellana Grotte ha già pubblicato il bando per la candidatura https://www.comune.castellanagrotte.ba.it/elenco-news/13-news/1621-avviso- pubblico-per-la-presentazione-della-candidatura-alla-nomina-di-componente-del-consiglio-di- amministrazione-della-societa-grotte-di-castellana-srl), i dati registrati confermano l’efficacia della programmazione delle Grotte che prevede la destagionalizzazione delle classiche visite, delle speleonight e delle speleofamily, e delle repliche dello spettacolo aereo-sotterraneo “Hell in the Cave” che tutto l’anno porta - nella profondità della Grave - l’Inferno delle Dante. Circa 8.500 i turisti di quest’ultima settimana da venerdì 28 aprile a ieri lunedì primo maggio, oltre 9.600 i turisti registrati dal 22 al 25 aprile.Quasi triplicati i turisti da gennaio ad aprile, sino a raggiungere i 13.808 turisti in più rispetto ad aprile 2022. Gli ingressi alle Grotte sono aumentati del 45%, le prenotazioni online dell’82 per cento rispetto al 2022. In forte aumento, il 78% in dettaglio, anche le visite delle scolaresche – per il sito carsico e per “Hell in the Cave” - e i laboratori riservati alle scuole di ogni ordine e grado."Questa è la dimostrazione che il sito carsico sta funzionando bene tanto da portarci risultati evidenti – ha sostenuto il presidente delle Grotte di Castellana srl, Francesco Manghisi – In questi ultimi mesi ci siamo sforzati di ottimizzare l’organizzazione per dare ai visitatori il massimo comfort e il minor disagio possibile. Ad esempio abbiamo spinto molto sulle prenotazioni online per fare in modo che il turista attenda il meno possibile, e abbiamo contattato tutte le scuole d’Italia per far sapere loro che le Grotte di Castellana restano un punto di riferimento importante per la cultura del territorio e non solo".Intanto sono già partite le prenotazioni per le prossime date di speleonight, speleofamily e “Hell in the Cave”.In particolare queste le date dei nuovi appuntamenti:Speleonight 6 e 20 maggio alle 20.00; 1, 16 e 30 giugno alle 20.30; Speleofamily 7, 14, 21 e 28 maggio alle 17.30; 11, 18 e 25 giugno alle 18.30; Hell in the Cave 13 e i27 maggio, 3 e 24 giugno alle 21.00.