Dal 1° giugno, infatti, saranno in servizio 55 nuove ambulanze e 462 operatori, tra autisti-soccorritori e soccorritori, assunti a tempo indeterminato in Sanitaservice – società in house della ASL Bari - per essere impiegati negli equipaggi delle 41 postazioni del Servizio di Emergenza Territoriale distribuite sul territorio.



All’evento interverranno: · Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia · Rocco Palese, assessore regionale alla Sanità · Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute · Antonio Sanguedolce, direttore generale ASL Bari · Fabrizio D’Addario, amministratore unico di Sanitaservice



Seguiranno le testimonianze di autisti-soccorritori e soccorritori.

BARI – C’è una delle prime donne autiste di ambulanza e poi le vite salvate da un arresto cardiaco o quelle venute alla luce direttamente in un’ambulanza in corsa. Sono davvero tante le storie, personali e di lavoro, e i protagonisti del nuovo corso del 118 della ASL Bari che sarà presentato domani 31 maggio 2023, alle ore 12, nella Sala Congressi della Fiera del Levante (accesso dall’ingresso Agricoltura).