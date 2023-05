via Inter.it

MILANO - L'Inter vince 2-0 il primo atto della semifinale di Champions League contro il Milan, grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan. Al termine del match le dichiarazioni di Mister Simone Inzaghi:

“Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un primo tempo straordinario, avremmo potuto anche segnare più di due gol. Sappiamo di essere in vantaggio, che giocheremo in casa tra sei giorni, ma non è il primo doppio confronto che affrontiamo in Europa e servirà un grandissimo sforzo per realizzare un sogno. Avevo chiesto ieri cuore e testa, tutti hanno dato grandissime risposte ed è solo così che si possono fare prestazioni del genere. Ora è giusto essere felici ma siamo consapevoli che manca ancora un pezzo. Tra 72 ore avremo un'altra sfida importante col Sassuolo per il campionato, queste gare portano via tante energie e dovremo valutare qualche giocatore che è uscito acciaccato, ma ci prepareremo al meglio come sempre”.