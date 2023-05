Nel Lecce esterni Hjulmand e Oudin. Regista Strefezza. In attacco Ceesay e Banda. Nella Lazio sulle fasce Marcos Antonio e Basic. Trequartista Felipe Anderson. In avanti Immobile e Zaccagni. Arbitrerà Fabio Maresca della sezione di Napoli. Nell’andata il Lecce vinse 2-1 al “Via del Mare”.





Nell’ultimo precedente in Serie A a Roma il 10 Novembre 2019 vinse la Lazio 4-2. Nel primo tempo al 30’ passarono in vantaggio i biancazzurri con Correa. Al 40’ i salentini pareggiarono con Lapadula. Nel secondo tempo al 17’ la Lazio ritornò in vantaggio con Milinkovic Savic. Al 32’ Immobile realizzò la terza rete. Al 35’ Correa segnò il quarto gol della Lazio. Al 40’ La Mantia realizzò la seconda rete del Lecce.

Nella trentacinquesima giornata di Serie A domani alle 20,45 il Lecce sfiderà la Lazio all’ “Olimpico” di Roma. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I biancazzurri cercheranno un successo per confermarsi al terzo posto. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere un risultato positivo per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.