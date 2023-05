MILANO - Mercoledì 10 maggio, si è svolta a Piazzale Cuoco la prima meneghina di “KURIOS – Cabinet of Curiosities”, spettacolo itinerante di Cirque du Soleil Entertainment Group.

Per l’occasione sotto al Grand Chapiteau si sono riuniti ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo tra cui: Paola Barale, Antonella Clerici, Domenico Dolce, Barbara D’Urso, Gaia Gozzi, Alice Mangione, Federica Panicucci e l’assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi.

“E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione?” “KURIOS – Cabinet of Curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi: “È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”. Apriamo le porte dell’“armadietto” delle curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l'immaginazione e le sue curiosità prendono vita, una ad una, davanti ai suoi occhi. Un mondo capovolto di poesia e di umorismo dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si trasformano. “KURIOS – Cabinet of Curiosities” è un mix geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil. “KURIOS” dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell'immaginazione.

Questa produzione, la 35ª del Cirque du Soleil dal 1984, vanta un cast di 49 artisti, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni.

Presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti, lo show, dopo aver conquistato il pubblico di Roma, resterà a Milano fino a domenica 25 giugno. I biglietti ancora disponibili sono su www.ticketone.it

Per informazioni visita il sito web:

www.cirquedusoleil.com/kurios