C’è solo un evento che permette di godere di grande musica live cullati dal mare e immersi in una scenografia naturale senza precedenti: è Eolie Music Fest il festival che si rinnova da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio con un’edizione, la terza, che si preannuncia davvero imperdibile. Le Isole Eolie – Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli – si preparano a ospitare un calendario ricco di eventi unici, performance musicali esclusive e appuntamenti speciali che ammalieranno gli spettatori in ogni momento, da vivere appieno tra mare, terra e la magia dei vulcani.

Ideata e curata da Marea Eventi, con la direzione artistica di Samuel Romano e la co-direzione di Andrea Biviano e con il patrocinio dalla Regione Siciliana, EOLIE MUSIC FEST unisce alla musica, sostenibilità e turismo consapevole, grazie alla magnificenza e all’energia sprigionata da queste affascinanti Isole di origine vulcanica.

Le giornate di Eolie Music Fest sono scandite dagli appuntamenti musicali con gli artisti che si esibiranno nelle baie di fronte alle Isole Eolie a bordo di un iconico caicco turco lungo 27 metri: un palco itinerante immerso nel blu del mar Tirreno meridionale e incorniciato dai caldi colori dei tramonti di inizio estate. La line-up di quest’anno, che sarà svelata a breve, accoglierà grandi nomi della scena musicale italiana che proporranno set pensati in esclusiva per Eolie Music Fest, esibizioni rese uniche proprio dallo scenario da cui saranno proposte: energia pura che scaturisce dal mare e si fonde con i suoni e le voci di ogni artista presente a bordo del caicco, per un’esperienza di ascolto davvero indimenticabile. Tra coloro che hanno preso parte alle precedenti edizioni, anche Subsonica, Daniele Silvestri, Coma_Cose, Mannarino, Nu Genea, Willie Peyote, Ensi.

Non solo appuntamenti in mare ma anche a terra, in varie location da scoprire tra le isole di Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli, per godere del fascino dell’arcipelago in tutte le forme e con la musica sempre al centro. Proprio per questo, EOLIE MUSIC FEST vuole renderla accessibile a chiunque voglia condividere il proprio talento. Nel corso del festival, le street performance saranno all’ordine del giorno e aperte a tutti: grazie alla collaborazione con Open Stage infatti, i vicoli e le piazze delle Isole saranno la scena di concerti pop-up, con la possibilità per chiunque di prenotarsi e suonare. Non solo, dopo l’inaugurazione del 2022, torna anche lo studio di registrazione del Festival all’interno dell’Hotel Carasco a Lipari, che diventerà un vero e proprio luogo di condivisione creativa aperto a tutti e visitabile tutto il giorno. E la sera, speciali dj set resi ancor più preziosi dal cielo stellato che avvolge le notti delle Isole.

Il palinsesto si arricchirà poi con talk e panel tra musica, natura e scelte consapevoli e saranno attivati progetti speciali che coinvolgono il territorio e che puntano alla sua salvaguardia.

EOLIE MUSIC FEST è una vera e propria “festa del movimento”: la musica, le bellezze paesaggistiche delle Isole di origine vulcanica ma anche il programma ricco di spunti e appuntamenti, permettono agli spettatori di vivere contesti ed emozioni sempre nuove e diverse, in continua evoluzione, proprio come la terra che ospita la manifestazione. Un’esperienza unica, nuova, energica ed emotiva, destinata ad albergare nel cuore degli spettatori per sempre.

I biglietti per partecipare agli eventi in programma a terra e in barca per EOLIE MUSIC FEST 2023 sono disponibili su TicketOne. È possibile acquistare i biglietti per il singolo evento oppure sono disponibili anche soluzioni vantaggiose attraverso abbonamenti e pacchetti. Maggiori info sul sito di TicketOne.

Il costo del biglietto a persona per barca turistica è di 65,65€ comprensivo di biglietto concerto + trasporto in barca, mentre il costo del biglietto a persona per barca privata è di 60,95€.

EOLIE MUSIC FEST è una manifestazione organizzata e promossa da Marea Eventi Srls, con il patrocinio di Enit, SIAE, Comune di Malfa e Comune di Lipari.