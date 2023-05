LECCE - Terzo (e doppio) appuntamento domani, lunedì 15 maggio, per “ConcerTIAMO”, la rassegna organizzata dall’Istituto comprensivo Primo Polo di Copertino, diretto da Angela Selvarolo, e dall’associazione “International Arts Company”. La rassegna, diretta artisticamente dal Maestro Salvatore Cordella, ha come obiettivo l’educazione dei ragazzi alla musica e alla bellezza.Sarà la conduttrice Rai Veronica Maya ad incontrare gli studenti di Copertino con “Raccontami una favola”: appuntamento domattina alle 10 con i ragazzi della scuola primaria “Strafella” e alle 12 con gli studenti del liceo “Don Tonino Bello”.La stessa conduttrice sarà invece domani sera alle 20.30 ai Salesiani di Lecce con “Esopo tra favola e musica”, spettacolo incentrato su alcune delle fiabe immortali dello scrittore greco vissuto tra il VII e il VI secolo avanti Cristo e omaggio ai cent’anni della Walt Disney. La Maya sarà accompagnata dal “Millennium Ensemble”, collaudato quintetto di fiati composto da Fabio Angelo Colajanni (flauto e ottavino), Massimo Lamarra (oboe), Salvatore Schembari (clarinetto), Paolo De Gasperis (corno), Mirko Nunziante (fagotto).“Una lettura in chiave musicale delle favole che tutti almeno una volta abbiamo ascoltato da bambini, come “La cicala e la formica”, “Al lupo, al lupo!”, “Il leone va in guerra”, “La rana e il bue”, “La volpe e il taglialegna”, “La zanzara e il leone””, spiegano i protagonisti. Un concerto-incontro in grado, grazie anche alle illustrazioni ad acquerello che accompagnano l’esecuzione musicale, di far volare grandi e piccoli nel fantastico mondo delle favole. Ingresso gratuito.La rassegna “ConcerTIAMO” si avvale di patrocini e sostegni del Ministero dell’Istruzione e del merito, della Regione Puglia, del Comune di Copertino - Assessorato alla Cultura - del liceo statale “Don Tonino Bello”, del Festival Internazionale delle Arti.