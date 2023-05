BARI - Ragazzi e ragazze in festa per la finale della prima edizione del Premio intitolato a Rossella Panarese, fondatrice di Radio 3 Scienza e realizzato in collaborazione con Rai Radio 3 nell’ambito di Lector in Scienza, il festival della divulgazione scientifica organizzato da Fondazione Di Vagno e Università di Bari. Creatività, voglia di fare, chiarezza. Questo ha contraddistinto i podcast presentati da 230 tra studenti e studentesse che hanno partecipato in gruppi da 3 a 8 persone.Otto minuti per raccontare il presente e il futuro sul tema “Cambiamento climatico e riscaldamento globale. Il tempo delle scelte” con l’invito a raccontare proprio le buone pratiche che si stano applicando sul territorio. I vincitori si sono aggiudicati la messa in onda del podcast, in diretta su Radio3 Scienza, e un viaggio d’istruzione nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.Il primo premio è stato assegnato ex aequo ai podcast “TicTac: è tempo di cambiare” della classe 3^E dell’Istituto “Alpi Montale” di Rutigliano, e “The global coolers podcast” della 1^B, 1^C e 3^A Classico del Liceo “Simone Morea” di Conversano.Le menzioni speciali, invece, ai podcast “La biodiversità è vita” della 2^B Scienze Umane del Liceo San Benedetto di Conversano e “Green talk” della 2^E del Liceo “Simone Morea” di Conversano.Due le segnalazioni: al podcast “Utopia salotto” della 5^D dell’Istituto “Alpi Montale” di Rutigliano, e al podcast “Il riscaldamento globale, minaccia per l’umanità” della 2^A e 4^F del Liceo “Simone Morea” di Conversano. Tutti i podcast appena citati, faranno parte di una playlist scaricabile da Rai Play Sound.“Lector in Scienza” è promosso e organizzato dalla Fondazione di Vagno in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con il patrocinio del Ministero della Cultura, di Regione Puglia - Dipartimento Cultura e Turismo e del Comune di Conversano, e con il sostegno di Acquedotto Pugliese e Fondazione Casillo con la mediapartnership di Rai Radio 3 e Pagina’21, la sponsorship di Master Italy srl e Autoclub Group, la partnership tecnica di Aesse Soluzioni Informatiche Proattive.