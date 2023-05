OSTUNI - In un momento in cui il mercato dello champagne gode di un’eccezionale vitalità (soprattutto in Italia), è fondamentale sapersi orientare al meglio verso quegli champagne la cui storia e la cui evoluzione sono sempre stati finalizzati alla piacevolezza più coinvolgente. Laurent-Perrier, ad esempio, non è soltanto una delle poche maison nelle quali una famiglia è storicamente e direttamente coinvolta nella gestione, ma è anche una che ha saputo innovare profondamente, proponendo champagne che… non esistevano.Così, dal secondo Dopoguerra a oggi, la Maison è cresciuta in numeri e qualità, con il plus di non aver mai sbagliato un colpo. Guidati dall’esperto di fama mondiale Alberto Lupetti, andremo alla scoperta della storia affascinante di Laurent-Perrier, assaggiando nel corso della serata le sue cuvée più emblematiche, dal classico non millesimato fino alla preziosa cuvée de prestige:La Cuvée Ultra Brut Cuvée Rosé Le Millésimé 2012 Grand SiècleL'organizzazione e la conduzione dell'evento è affidata a Cristiana Papazissis, The Wine Witch e Direttore Tecnico di LikeApulia, rodata promotrice del territorio, non nuova ai prestigiosi confronti col Maestro Lupetti, la quale, ha scelto per questa occasione, la prestigiosa location del Monte Sarago Hotel, situato nel cuore di Ostuni.Ad aprire i lavori e a fare gli onori di casa in qualità di perfetta ambasciatrice della splendida Città Bianca, ci sarà la giornalista ostunese Angela Anglani.Al termine della degustazione ci sarà una gradita proposta dello chef.