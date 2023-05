LECCE - Nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, il Comune di Lecce ha visto finanziato con 91mila euro il progetto “Oltre: orientamento, lavoro training ed empowerment”, rivolto alla popolazione dai 6 ai 34 anni residenti nella provincia di Lecce, con obiettivo di accompagnare e supportare studenti e lavoratori nelle scelte riguardanti il loro percorso formativo e professionale.Il progetto intende fornire percorsi specifici per diversi target: dagli studenti delle scuole elementari e medie, ai neet, ai cittadini al di sotto dei 35 anni che sono in cerca di prima occupazione. Il fine è stimolare l’acquisizione delle soft skills che oggi sono ricercate sul mercato del lavoro, diffondere la conoscenza delle nuove opportunità, facilitare l’accesso ai nuovi strumenti che consentono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.Per la realizzazione del progetto sono stati individuati tramite avviso pubblico in fase di redazione del progetto partner qualificati che consentiranno una efficace realizzazione delle attività. La “rete” comprende il Comune di Lecce come soggetto proponente, The Qube APS, Confcommercio imprese per l’Italia Lecce, Innova.Menti Ets, Aforisma, Tdf Mediterranea, Società coop Officine Cantelmo, Ce.F.A.S – Centro di Formazione ed Alta Specializzazione, Factory 47 e la scuola secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale Ascanio Grandi.In linea con le indicazioni del bando Punti Cardinali, saranno realizzati gli “Orientation Labs” con 300 ore di attività all’interno della scuola Ascanio Grandi di Lecce. I laboratori punteranno a trasmettere conoscenze e abilità tramite le tecniche della gamification, del walkabout, dei linguaggi visivi e delle arti performative, del project-work.All’attività laboratoriale il progetto affianca l’organizzazione e realizzazione di 2 “Job Days” alle Officine Cantelmo: uno Startup Weekend su innovazione, creatività e capacità imprenditoriali, con la possibilità per i giovani di esporre idee imprenditoriali che saranno selezionate e alle quali sarà garantito dai partner supporto per lo sviluppo progettuale. Una giornata di incontro tra gli studenti e i potenziali lavoratori con le aziende che rappresentano eccellenze del territorio, con il supporto delle associazioni di categoria membri della partnership.Alle Officine Cantelmo sarà inoltre implementato un “Orientation Desk” della durata continuativa di sei mesi, che avrà l’obiettivo di accompagnare il cittadino nel passaggio dalla scuola al lavoro, ponendolo nelle condizioni di affrontare scelte consapevoli ed efficaci, in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.“Le iniziative del progetto Oltre puntano a sostenere lo sviluppo di abilità individuali e creare occasioni di crescita personale e di incontro con il mondo del lavoro da parte di quanti faticano a inserirsi – dichiara l’assessora al Welfare Silvia Miglietta – Ringrazio l’ampia rete di partner che al fianco del Comune si occuperanno di realizzare le attività previste dopo averle co-progettate per dare risposte efficaci anche grazie all’esperienza e alla conoscenza diretta delle dinamiche che accompagnano i momenti della formazione e della ricerca del lavoro. Vogliamo offrire delle opportunità, puntando sulle capacità e le aspirazioni dei ragazzi, lo faremo coinvolgendo il mondo delle imprese che sul nostro territorio ha tanto da offrire in termini di esperienza e possibilità di impiego per i giovani”.