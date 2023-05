LECCE - È in corso in queste ore la quinta edizione di Wired Digital Day: un evento realizzato da Wired Italia in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Sviluppo con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell’immediato futuro e celebrare l’innovazione, la tecnologia e l'eccellenza come elementi chiave per la crescita e lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro Paese.L’edizione 2023 è in scena al Teatro Apollo di Lecce, fino alle 18:30. L’ingresso è gratuito."Come sempre anche quest'anno al Wired Digital Day si sta ragionando e ci si confronta sul presente con l'obiettivo di costruire il futuro. Il risultato è una conversazione continua su come gli attori dell'innovazione presenti sul territorio possano contribuire a creare opportunità, sviluppo e benessere" ha dichiarato Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia.“Il Wired Digital Day - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - è un appuntamento sempre molto atteso e ogni volta ci permette una riflessione su temi che per noi sono centrali: l’innovazione tecnologica che incrocia altri temi quali la sostenibilità, la transizione energetica, l’healthcare e l’aerospazio. La cultura, la ricerca e l’innovazione rappresentano per noi i motori dello sviluppo economico della nostra regione, per questo tutto il nostro lavoro, in questi anni, è stato orientato a individuare e promuovere quelle politiche tese ad aumentare la competitività e, al contempo, a costruire una società sempre più rispettosa dell’ambiente e delle persone. Non siamo certo all’anno zero, abbiamo fatto molta strada: c’è una Puglia innovativa capace di attrarre investimenti, di promuovere l’aggregazione tra le imprese e l’integrazione delle infrastrutture dei trasporti, di valorizzare la propria bellezza come volano di crescita economica, civile e sociale. Una Puglia che oggi consente alle imprese e ai giovani di raggiungere il mondo e al mondo di raggiungere la Puglia. Una Puglia con i numeri in ordine, che spende i fondi europei di più e meglio rispetto a tutte le altre regioni italiane e a quasi tutte le regioni europee. Tutto questo avviene nonostante il nostro punto di partenza, che spesso viene rimosso dal dibattito pubblico: voglio ricordare che fino a venti anni fa eravamo una regione ostaggio della Sacra Corona Unita e sul piano politico-amministrativo eravamo una delle ultime regione italiane per capacità di spesa. Bisogna, invece, proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso con coraggio e con lungimiranza, perché è una strada certamente lanciata verso il futuro”.“Questa giornata e l’importante presenza di Wired a Lecce - ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - ci consente una riflessione su temi di grande interesse per la Regione Puglia, dall’innovazione alla digitalizzazione, dalla green alla blue economy. Una riflessione che parte dal presente ma si proietta nel futuro, che si costruisce partendo dalla comunità, dall’interazione tra studio delle traiettorie e valorizzazione di tutti gli attori del territorio: università, centri e istituti di ricerca, distretti tecnologici, aggregazioni pubblico-private. La Regione Puglia, anche attraverso i suoi strumenti di ingegneria finanziaria e alle numerose attività di internazionalizzazione finalizzate a creare relazioni e a esplorare e conoscere realtà capaci di ispirare, ha rafforzato in questi anni l’ecosistema dell’innovazione, creando le condizioni favorevoli allo sviluppo di nuove imprese e all’insediamento di imprese nazionali e internazionali”.Tra gli interventi più seguiti durante la mattinata quelli di: Claudia Segre, Presidente e Fondatrice Global Thinking Foundation che, insieme ad Antonio De Vito, Direttore generale di Puglia Sviluppo SpA, ha spiegato come la finanza può aiutare a costruire un futuro sostenibile, rispettoso dell'ambiente e dell'inclusione sociale; Roberto Viola, Direttore Generale per le politiche digitali della Commissione europea (DG Connect), il quale ha tenuto una sessione dedicata all'Unione europea, grande protagonista nella regolamentazione dell'innovazione. Viola ha illustrato come la Ue si è dotata di una carta dei diritti digitali, ha regolamentato l'Intelligenza artificiale così come il mondo delle criptovalute. “Fissare le regole del gioco serve a migliorare l'ecosistema in cui viviamo: è la via europea alla competizione globale”. Gianluca Dettori, fondatore e presidente, Primo Ventures SGR, il quale, insieme a Cristina Angelillo e Federico Menna ha tenuto un talk per raccontare come nasce un’impresa, illustrando tutti i passaggi necessari: dalla nascita dell’idea al trovare i fondi per scalare in Italia e nel mondo.Wired Digital Day prosegue nel pomeriggio con una serie di nuovi incontri, tra gli ospiti che saliranno sul palco anche Luciano Floridi, professore di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford, che terrà una lezione sul nuovo umanesimo digitale nell’epoca dell’intelligenza artificiale; Luigi Crema, Direttore del Centro Sustainable Energy della Fondazione Bruno Kessler e Presidente di Hydrogen Europe Research (HER), la più importante organizzazione europea di ricerca nel campo dell’idrogeno, composta da oltre 130 università e centri di ricerca internazionali e un programma da 1,2 miliardi di euro e Mario Cosmo, Direttore Scienza e Ricerca dell’ ASI - Agenzia Spaziale Italiana.L'evento è in diretta streaming sulla pagina Facebook di Wired Italia https://www.facebook.com/wireditalia/ e sul sito https://eventi.wired.it/digitalday2023/home Hashtag ufficiale dell’evento: #WiredDigitalDay