NARDO' (LE) - Via a Nardò Experience, il programma integrato di iniziative e servizi orientati al turismo esperienziale e sostenibile che l’amministrazione comunale ha allestito per la primavera e l’estate 2023. Escursioni, passeggiate, percorsi di trekking, visite guidate, itinerari in bicicletta sempre a contatto con la natura, con la storia, con i contesti più belli del territorio neretino, nel solco di un turismo esperienziale che privilegia ovviamente relax e spensieratezza, ma anche il fatto di fare "esperienza" del territorio, dei suoi prodotti, della sua cucina, dei suoi luoghi più significativi. - Via a Nardò Experience, il programma integrato di iniziative e servizi orientati al turismo esperienziale e sostenibile che l’amministrazione comunale ha allestito per la primavera e l’estate 2023. Escursioni, passeggiate, percorsi di trekking, visite guidate, itinerari in bicicletta sempre a contatto con la natura, con la storia, con i contesti più belli del territorio neretino, nel solco di un turismo esperienziale che privilegia ovviamente relax e spensieratezza, ma anche il fatto di fare "esperienza" del territorio, dei suoi prodotti, della sua cucina, dei suoi luoghi più significativi.





“Nardò Experience – spiega l’assessore al Turismo e al Marketing territoriale Giuseppe Alemanno – ci consente di dare una dimensione coordinata all’insieme vasto e variegato di iniziative in tema di turismo esperienziale e sostenibile. Il calendario unico è una formula di successo che sostituisce il mucchio indefinito di attività e servizi isolati nell’arco dei mesi primaverili ed estivi. Nardò Experience è una scelta, per un verso, a beneficio di chi viene a visitare il nostro territorio e anche degli stessi residenti interessati a fare un’esperienza e una conoscenza diverse dello stesso. Per altro verso, è anche l’occasione per mettere in rete decine di operatori turistici e culturali".

Il programma è davvero molto ampio e variegato: corsi subacquei e escursioni snorkeling, passeggiate in bicicletta, itinerari a tema storico e culturale, tour su mezzi elettrici delle masserie, del centro storico e delle marine, tour in taxi boat, visite multilingue nel centro storico e nei siti storici e culturali, ciclotrekking, escursioni in gommone e in kayak, con una particolare attenzione all’inclusività (tour in mare su imbarcazione attrezzata per persone con disabilità, tour accessibile della città, stabilimento balneare attrezzato). Il calendario contempla anche eventi e iniziative particolari come il Festival Decò e tutti quelli organizzati da musei, contenitori culturali, proloco e comitati delle marine.

Il programma completo di Nardò Experience, con iniziative, date, info e contatti, è disponibile al link https://www.comune.nardo.le.it/it/page/51816

Il "filo" che lega tutti i contenuti di Nardò Experience, oltre al territorio e alla sua varietà, è l’esperienza di fruizione "lenta", che privilegia la natura, la cultura, l’arte, le tradizioni, scoperte e riscoperte in maniera rilassata e sostenibile. L’obiettivo è privilegiare le sensazioni e i dettagli, senza frenesia e rispettando luoghi e contesti.