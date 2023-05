LECCE - Da lunedì 8 maggio il tratto di via Dell’Abate compreso fra via di Leuca e l’intersezione con via Corvaglia sarà interessato da lavori di rifacimento del manto stradale.Per permettere l’esecuzione dei lavori, è stato disposto in via Dell' Abate, tratto compreso tra la via di Leuca e la via Corvaglia, il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto bus urbani, e il divieto di fermata su entrambi i lati a tutti i veicoli. La segnaletica informativa è già stata posizionata dalla ditta esecutrice.Sono stati individuati due percorsi alternativi:chi viene dal tratto di via dell’Abate compreso fra l’incrocio con viale Grassi, può proseguire in via Corvaglia, poi via Nizza e uscire su via di Leucachi viene da via di Leuca, può prendere via Pordenone, via Buonarroti, via Vecellio, via Corvaglia e via dell’Abate.