LECCE - Una partita di calcetto nel segno della solidarietà. Venerdì 26 maggio dalle 17.30 si terrà presso il campetto da calcio di Piazzale Cuneo la Partita del cuore, organizzata dall'associazione Villeggiatura in panchina con la collaborazione di Comune di Lecce, Arca Sud Salento, 167/b street, Salento giallorosso, Befake e the jukebox. Assieme ai rappresentanti delle associazioni, scenderanno in campo assessori e consiglieri comunali, giornalisti e professionisti.





La manifestazione sportiva ha finalità benefiche, in particolare si propone di finanziare la AISM, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Per contribuire è possibile acquistare il biglietto (costo 5 euro) già in vendita presso la sede dell’associazione Villeggiatura in panchina in Piazzale Cuneo o la sera della manifestazione. L'acquisto del biglietto consentirà di partecipare all'estrazione di un premio speciale: una maglia del Lecce, in particolare quella di Samuel Umtiti, autografata da tutti i calciatori della squadra della città.

Il programma della manifestazione prevede alle 17.30 la presentazione dell'associazione Aisla e alle 18.00 l'inizio della partita, che sarà arbitrata da Gianni Rutigliano. Alle 20 la premiazione della squadra vincitrice e l'estrazione a sorte della maglia. A seguire un momento conviviale con musica e bruschette salentine organizzato dall'associazione Villeggiatura in panchina.