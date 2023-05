LECCE - Malviventi in azione a Lecce. Ad essere presa di mira stavolta l'auto di una persona disabile il cui utilizzo era indispensabile negli spostamenti di ogni giorno. L'auto, una Fiat Doblò nera, aveva il bollo Cude che ne indica la funzione per il trasporto di disabili ed era parcheggiata in zona adriatica a Lecce. Il furto tra venerdì e sabato ai danni di Simone Stifani.Riportiamo l'accorato appello del giovane leccese: “Fino alle 23 di venerdì sera l'auto era nel parcheggio per portatori di handicap di casa, l'ha vista il mio vicino. Sabato mattina però mio padre uscì di casa e fece l'amara scoperta. Mi hanno tolto le gambe perché l'auto rappresenta questo per me. E a loro mi appello, con tutto il cuore. Mettetevi una mano sulla coscienza, fate un gesto generoso, fatemelo ritrovare, per credere ancora che c'è qualcosa di buono in ogni persona". L'auto è targata FM481XG.