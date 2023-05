E' in radio 'Mille volte', il nuovo singolo della cantautrice Luv! giovane talento del panorama musicale italiano, insieme al cantautore indie-pop Zeep. Luvi effettua un cambio di stile fra Indie e generazione Z, su una produzione che porta la firma di Andrea Piraz che trova il giusto equilibrio tra fiori e radici che sanno di amore e debolezze.

Ludovica Massidda in arte Luv!, Cagliaritana classe 1997. A 7 anni inizia lo studio del pianoforte, per poi iscriversi al conservatorio di Cagliari e studiare il violino classico e successivamente Il violino jazz. Nel 2018 dopo la conoscenza del team di Solid Music, inizia la sua preparazione alla carriera discografica e nel 2021 si affaccia al mercato con la prima release ufficiale da cantautrice solista pubblicando il singolo “Maledetta”. Dopo la scia positiva del primo singolo, pubblica “Funk You”, continuando a percorrere la via dei richiami agli anni 80’, ai quali La sua immagine e il suo particolare timbro di voce si rifanno in maniera palese e quasi ossessiva. All’arrivo dell’estate del 2022 pubblica il terzo singolo “Jamais Vu”, un superfunk allegro realizzato con una linea di basso mozzafiato. Ad agosto 2022 vince il Fortuna Music award, portandosi a casa tutti e 3 i premi del concorso.