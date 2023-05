BARLETTA - Si terrà nella Sala Rossa del Castello di Barletta, sabato 13 maggio 2023, a partire dalle ore 17.30, la presentazione del volume "Le collezioni del Museo Civico di Barletta. Arte, storia e percorsi di memoria tra Mezzogiorno ed Europa", a cura di Luisa Derosa, Francesco Picca e Victor Rivera Magos (Claudio Grenzi Editore, Foggia 2022).Il volume è il risultato dell'importante impegno dell'Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi nel triennio 2019-2021 nell'ambito del programma di ricerca “Storia della città”, realizzato in collaborazione con il Comune di Barletta. I testi illustrano la storia di un Museo, nato alla fine dell’Ottocento, che nel corso del tempo, grazie a numerose e considerevoli donazioni, come quelle De Nittis, Gabbiani, Cafiero, diviene uno dei più ricchi musei della Puglia. Attraverso storie di personaggi, monumenti, opere e contesti, vengono narrate vicende che coprono lo spazio di oltre un secolo, in una dimensione culturale di respiro europeo. A partire dalle prime raccolte di reperti archeologici, cimeli storici e opere d’arte, il Museo di Barletta ha assunto, nel corso del Novecento, il ruolo fondamentale di espressione dell’identità civica e di scrigno di tesori d’arte che vanno dall’età preistorica a tutto il Novecento: di questo patrimonio i saggi del volume narrano le ‘storie’, approfondendo le relazioni che, tra Europa e Italia meridionale, hanno fatto del Museo Civico una delle più importanti istituzioni nel panorama del Mezzogiorno.Il libro sarà presentato dalla professoressa Paola D'Alconzo, docente di Museologia nell'Università degli Studi Federico II di Napoli. L'intervento sarà introdotto dai saluti del Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, dell'Assessore alla Cultura del Comune di Barletta, Oronzo Cilli, di Anita Guarnieri, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, di Luca Mercuri, Direttore Regionale Musei Puglia, e Victor Rivera Magos, presidente dell'Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi, coordinati da Savino Filannino, Dirigente Settore Beni e Servizi Culturali del Comune di Barletta. Saranno presenti i curatori e gli autori del volume.Al termine della presentazione sarà inaugurata la mostra Il Museo Civico di Barletta. Un secolo di ‘storie’.