LOCOROTONDO - Si svolgerà martedì 30 maggio 2023 alle ore 15:00 in sala consiliare in prima seduta ordinaria, e lunedì 5 giugno 2023 alla stessa ora in seconda convocazione, il Consiglio Comunale di Locorotondo. Saranno discussi i seguenti punti all'ordine del giorno:Approvazione verbali delle sedute Consiliari dell' 11 febbraio e 27 marzo 2023; Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000; Modifica Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n. 37 del 29.06.2021 e sue s.m.i.; Imposta di soggiorno – Istituzione ed approvazione regolamento comunale; Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Annualità 2023; Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché i valori delle aree fabbricabili per l'esercizio finanziario 2023; Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2023; Individuazione degli organismi collegiali indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali – Anno 2023; Sentenza Giudice di Pace di Martina Franca n. 50/2020 Albano Bernardo – Riconoscimento debito fuori bilancio; Autorizzazione rilascio permesso di costruire in deroga ex art. 14 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - “Progetto di ristrutturazione edilizia” - A+ Costruzioni s.r.l.; Interrogazione Gruppo Consiliare M5S “Trasporto scolastico” (prot. 8547/2023); Interrogazione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Situazione di disordine e pericolo del cimitero comunale di Locorotondo, su censimento loculi e condizioni camera mortuaria per estumulazioni (prot. 10286/2023); Interpellanza Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Acquisizione del sistema di lettura targhe in corrispondenza dei varchi della circonvallazione” (prot. 10292/2023); Interpellanza Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Danneggiamento piante a causa di sfalcio erba nell'area verde retrostante il parcheggio dello Stadio Comunale di Viale Olimpia” (prot. 10293/2023); Interpellanza Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Ricognizione sui locali comunali in concessione” (prot. 10294/2023); Interpellanza Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Rispetto del regolamento installazione Dehors” (prot. 10298/2023); Mozione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Revoca della concessione degli ex mercati coperti di Locorotondo siti in via Mercato” (prot. 10291/2023); Mozione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo per “Discussione relativa alla ricognizione dello stato delle concessioni lotti nel P.I., impegno a predisporre ed approvare un rapporto ricognitivo e regolamento organico per la concessione dei lotti” (prot. 10299/2023).