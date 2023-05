Ad intervenire sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Al via le indagini della Polizia locale.

MANFREDONIA - Dramma ieri pomeriggio a Manfredonia, in Viale Miramare, dove un uomo di 50 anni, Ercole Danilo Telera, è morto in seguito a un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il 50enne era in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un’autovettura che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia.