BOLOGNA - Il maltempo sferza l'Italia creando danni e disagi. Dopo la forte perturbazione di lunedì in Sicilia, ora l'attenzione è tornata al centro Italia e in particolare all'Emilia Romagna, già colpita dall'alluvione di inizio maggio. Per martedì è stata diramata fino a mezzanotte un'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna.E le scuole oggi sono rimaste chiuse da Ravenna a Bologna. Il livello di rischio arancione riguarda invece Marche, Sicilia e Campania. Secondo gli esperti, la cosiddetta "tempesta Minerva" è destinata a non placarsi almeno fino alla fine della settimana.La sala regionale della Protezione civile della Toscana ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico dalle 21 di oggi fino alle 16 di domani su Alto Mugello, Valtiberina e Casentino, tra le province di Firenze e Arezzo.