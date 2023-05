Mattarella in visita di Stato in Norvegia: energia e green al centro dell'incontro con il primo ministro





Tuttavia, la Norvegia e l'Italia sono d'accordo sulla gestione della crisi ucraina. Durante la visita, si parlerà principalmente di energia e delle opportunità di cooperazione nell'ambito della transizione energetica, in particolare sull'idrogeno, l'energia eolica e la cattura e stoccaggio del carbonio.





La Norvegia è un Paese strategico per la sua vicinanza alla Russia ed è un grande produttore di petrolio, ma si sta anche impegnando a diventare leader nella produzione di energia rinnovabile, avendo già una rete elettrica rinnovabile al 95% alimentata principalmente da energia idroelettrica e investendo nella costruzione di fonti di energia rinnovabile come l'energia eolica onshore ed offshore.

OSLO - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è volato in Norvegia per una visita di Stato nel paese scandinavo, accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nonostante la Norvegia sia un membro attivo della NATO, non ha ancora aderito all'Unione Europea e finanzia le energie rinnovabili con il petrolio, del quale è il principale esportatore dell’Unione.