Ha anche raccontato che la notte dell'omicidio, suo marito aveva pianificato tutto e aveva preso un coltello per uccidere il loro figlio di 5 anni. Tefta si era gettata davanti al bambino per proteggerlo, ma aveva subito numerose coltellate da suo marito, che aveva fatto dei video mentre la picchiava. Jessica si era svegliata a causa dei rumori e aveva assistito alla scena prima di essere uccisa da Taulant.





I legali difensori di Taulant hanno ribadito che l'uomo non aveva intenzione di uccidere il figlio e che il bambino non era stato toccato durante l'omicidio. Taulant ha confessato il duplice omicidio al pm, ma è in uno stato di shock e disperazione per l'accaduto.

TORREMAGGIORE (FG) - Tefta Malaj, la moglie dell'assassino Taulant Malaj, ha raccontato alla televisione albanese News 24 la terribile esperienza che ha subito lei e la sua famiglia. Ha detto che suo marito aveva molestato sessualmente la loro figlia Jessica per diversi anni e che lei non aveva denunciato l'accaduto per evitare di rovinare la reputazione della sua famiglia.