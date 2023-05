BARI - Music Commission, sostegno alle nuove generazioni, mercato del live, industria discografica, canzone d’autore, tutele e diritti, finanziamenti per l’industria discografica, musica al tempo di TikTok sono i temi del segmento di attività professionali in programma nell’ambito del Medimex 2023, che si svolgerà a Taranto dal 13 al 18 giugno con i concerti di Echo & the Bunnymen, Diodato, The Murder Capital, Skunk Anansie, Tom Morello e The Cult. Una ricca calendario in programma giovedì 15 e venerdì 16 giugno all’Università degli Studi di Taranto rivolto ad operatori e artisti.Si parte giovedì 15 giugno alle ore 10.00 con un appuntamento, a porte chiuse, dedicato alle Music Commission con un tavolo al quale partecipano le regioni impegnate sul fronte dello sviluppo del settore musicale con rappresentanti di Regione Puglia, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Sicilia. Alle ore 10.30 HOT HOUSE! Il sostegno alle nuove generazioni in uno scenario in trasformazione, modera Enrico Bettinello con Andrea Miccichè (Nuovo Imaie), Roberto Ottaviano, Nicola Conte, Alessandra Bossa, Cesare Veronico (Puglia Sounds) in collaborazione con I-Jazz. Alle ore 12.00 Networking Session: Jazz con artisti e operatori.Alle ore 12.30 Mercato del Live: tra gigantismo e sostenibilità, modera Ernesto Assante con Maurizio Salvadori (Trident), Davide Fabbri (KeepOn Live), Vincenzo Bellini (Assomusica), Gio Evan. Alle 15.30 Musica senza supporti: il futuro dell'industria che un tempo chiamavamo discografica, modera Ernesto Assante. Con Enzo Mazza (FIMI), Mario Limongelli (PMI), Sergio Cerruti (AFI), Andrea Rosi (Sony), Carla Armogida (Spotify). Venerdì 16 giugno alle ore 10.00 La Canzone è d’Autore? modera Giancarlo De Cataldo con Sergio Sacchi (Club Tenco), Stefano Senardi (Club Tenco), Michele Emiliano (Regione Puglia), Sebastiano Leo (Regione Puglia), Paolo Franchini (FEM), Claudio Carboni (SIAE), Ron e Tosca. Alle ore 12.00 Networking Session: Puglia Sounds Record con artisti e operatori. Alle 12.45 Ernesto Assante intervista Matteo Fedeli, Direttore Generale SIAE e alle ore 15.00 Dinosaurs will die? I finanziamenti di Europa Creativa per l'industria musicale, con Anna Conticello (Europa Creativa - Cultura), Andrea Coluccia (Europa Creativa - Media), Marzia Santone (MiC), Giambattista Tofoni (Europe Jazz Network), Ludovico Esposito (Sud Sonico). A seguire Desk Europa Creativa - One to One con artisti e operatori. Alle ore 17:30 La musica al tempo di TikTok, modera Ernesto Assante. Con Simone Giacomini (Stardust), Giulia Lizzoli (TikTok), Samara Tramontana (tiktoker, RDS Next host)Modalità di partecipazione e ulteriori informazioni sono disponibili al sito medimex.it