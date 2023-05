- Michele Galante, classe 1948, noto esponente politico di San Marco in Lamis (FG), già deputato e sindaco di San Marco in Lamis, presidente della Fondazione “Pasquale e Angelo Soccio”, autore di numerose pubblicazioni e scritti, presenta questa volta “Come da un sussurrante alveare sciamarono” (Edizioni Indipendenti).Galante questa volta presenta una selezioni di saggi, storie e personaggi che sono stati protagonisti negli ultimi 15 anni nei suoi scritti, le cosiddette “Pagine sparse sulla Capitanata”.L’autore ha sempre accompagnato la sua militanza politica con una intensa attività pubblicistica e di ricerca storica, collaborando con varie testate, senza dimenticare nei suoi scritti Giuseppe Di Vittorio, il brigantaggio e lo scrittore Pasquale Soccio, solo per citare alcuni temi trattati.Il testo si avvale della presentazione di Saverio Russo, docente dell’Università di Foggia, sottolinea che in questo testo, “mancano ricerche aggiornate - come ad esempio – una storia complessiva per l’Otto e Novecento”, che il presentatore si augura di leggere in un prossimo impegno di ricerca di Galante.