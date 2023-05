BARI - Gli oratori sono sempre considerati come luogo di socializzazione e di crescita educativa dei minori e disabili che si trovano alla pari con gli adulti. Per i bambini, l'oratorio è un luogo che non tiene conto di ceto sociale, appartenenza religiosa o disponibilità economica. Così Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Per questo - prosegue -, col Presidente Emiliano e l'Assessore al Welfare Rosa Barone, per sostenere le attività educative degli oratori pugliesi, con il rinnovo del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia, stanzieremo 375 Mila euro che saranno così ripartiti: 300.000 euro per il finanziamento delle attività degli oratori pugliesi, per supportare le azioni socio-educative e 75.000 euro per il finanziamento degli interventi edili di riqualificazioni degli oratori.Come riferisce il Presidente Emiliano, la Regione continuerà ad investire in questo campo per guidare i bambini per una loro crescita di aggregazione ed educazione verso i più fragili.