credits: Msf

BRINDISI - La nave di ricerca e soccorso di Medici senza Frontiere Geo Barents ha tratto in salvo 26 persone su un’imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia, tra cui una donna incinta e otto bambini. Brindisi sarà il porto di sbarco, e saranno necessari circa due giorni di navigazione per raggiungerlo.