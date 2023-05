L'autostrada è stata chiusa fino alle 8.30. Al momento non è nota la dinamica dell'incidente che ha provocato più volte il ribaltamento del furgone.

MODENA - Tre pugliesi sono rimasti coinvolti nell'incidente sulla A1 nel tratto modenese, uno di loro è morto. I feriti sono un 54enne in gravi condizioni e un 21enne, non in pericolo di vita. Nell'incidente, avvenuto intorno alle sei, sono rimasti coinvolti un furgone e un camion.