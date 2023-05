MOLFETTA - La Presidente della BPW F.i.d.a.p.a. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) sezione di Molfetta Mary Diolini e la Presidente AIDIA (Associazione Italiana Donne Architetti e Ingegneri) sezione di Bari Francesca Caldarola presentano all’interno dell’ormai nota e consueta rassegna “Maggio Molfettese” la mostra “LUCI E OMBRE: Un percorso tra arte e ricerca” patrocinata dal Comune di Molfetta.L’evento inaugurale si terrà il 27 giugno 2023 alle 18:30 presso la Sala dei Templari sita in Piazza Municipio e si concluderà in data 11 giugno 2023.Un percorso tra arte, fotografia e installazioni luminose che vedrà protagoniste tre espositrici: Annalisa Macina, architetta e designer, AnnaMarzia Soria, fotografa freelance e Maria Rosaria Stufano Melone, architetta e pittrice.All’interno della mostra è previsto un seminario, gratuito, che si terrà il 30 maggio 2023 alle 15:00 presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile in piazza Giovene e vedrà gli interventi di alcuni relatori che parleranno della luce sotto vari punti di vista: Maria Evelina Malgieri, ricercatrice dell’Università di Torino, affronterà il legame tra luce e processo creativo nel pensiero filosofico; Maria Paola D’Amato, ingegnera e architetta, la luce nell’edilizia residenziale; Valentina Marvulli, designer, sostenibilità e innovazione nei luoghi di lavoro; Annalisa Macina, architetta e designer, scolpire la luce; Maria Rosaria Stufano Melone, architetta e pittrice, riflessioni sulla città e sull’arte e la percezione attraverso la luce.L’ingresso alla mostra è gratuito. La cittadinanza è invitata.