- Evento organizzato da Arpal Puglia con il patrocinio della Città di Monopoli e la partecipazione della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato. Appuntamento giovedì 18 maggio 2023: l'evento avrà luogo presso l’hub vaccinale (ex casermette di via Arenazza, 40) della città di Monopoli (BA) a partire dalle ore 8:30 alle ore 17:00.