Monopoli, premiato dal comune il noto fotografo Giovanni Barnaba per aver diffuso l'immagine della città nel mondo

MONOPOLI (BA) - Questo pomeriggio a Palazzo di città l'assessore al Turismo del Comune di Monopoli, Cristian Iaia, ha premiato il noto fotografo e videomaker monopolitano Giovanni Barnaba omaggiandolo con una pergamena “Per aver contribuito con le sue fotografie e video a diffondere nel mondo l’immagine della città di Monopoli”.“Per me è un grande orgoglio - dichiara Barnaba - che questo premio sia arrivato proprio dalla mia città, Monopoli è fantastica e nel corso degli ultimi anni è esponenzialmente cresciuta turisticamente. Da monopolitano non ho mai smesso di raccontare la mia città attraverso le mie immagini in tutto il mondo”.In allegato uno scatto della premiazione (L'assessore al Turismo del Comune di Monopoli Iaia mentre prmia il fotografo Giovanni Barnaba).