Sarà Ron Moss, il popolare Ridge protagonista della soap-opera “Beautiful”, l’ospite d’onore di “Festivolando” edizione 2023, la storica rassegna canora di Montesardo (Lecce).Nata da un’idea di Gino Russo e Biagio Bisanti, nell’altro secolo, conta ben nove edizioni, dal 1993 (era il 13 giugno per la precisione) al 2001. Poi ripresa dal 2017 dall’Associazione socio-culturale “Donna Popa”. E quindi, segnatevi questa data sull’agenda: 2 agosto, piazza S. Antonio del centro di origine messapica a una decina di km. da S. Maria di Leuca.Gli organizzatori chiamano a iscriversi concorrenti da 6 a 99 anni, possono farlo sino al 20 maggio, contatti: Emanuela 320 848 6653 ed Elena 320 8487127). Ci sarà appunto come ospite l’attore americano, che adora la Puglia dove passa lunghi periodi. E che il 21 aprile ha vestito i panni del re nella sfilata costumi d’epoca a Gravina di Puglia, per la storica festa di San Giorgio.Questa edizione di “Festivolando” si svolgerà l’1 e il 2 agosto. Collaborano all’organizzazione: Maria Amico, Matteo Branca e Antonio Morciano. E la partecipazione della “Salvemini Band”. Media partner: Mondoradio Tuttifrutti.Come già accennato, è la prosecuzione ideale dello “Zecchino” di Montesardo, il primo talent a livello nazionale, nato molti anni prima di “Amici” di Maria De Filippi (che è del 2001).Oltre a Gino Russo e Biagio Bisanti, lavorarono all’organizzazione e al successo che giunse in tutta Italia Luigi Brogna, Cosimo Torsello, Tonino Russo e tanti altri volontari, inclusi i musicisti Anna Marchese (chitarra basso), Alfredo Torsello (tastiere), Giuseppe Saracino, Giaele Buccarello (chitarra), Gianpaolo Nicolì, Maurizio Brogna (batteria), Simone Melcarne (sax), Sonia Corchia, etc. Aveva anche un coro, era diretto da Anna Maria Chiffi (vice Francesca Sergi, coriste: Alessia Sergi, Chiara, Laura e Silvia Martella).Nelle passate edizioni la manifestazione canora richiamò folle sconfinate e fu condotta da artisti di fama nazionale: da Alvaro “Pierino” Vitali a Gigi Sabani, da Federica Panicucci a Pippo Franco, e poi Melba Ruffo di Calabria, Nino Frassica, Stefania Mega, Maddalena Corvaglia. Un’edizione fu presentata da Marcello Brogna.