Per il pilota riminese del Team Ducati è la seconda vittoria in carriera a seguito della quale sale al secondo posto della classifica mondiale ad un punto di distacco da Francesco Bagnaia. Quest'ultimo resta in testa, malgrado il suo ritiro al sesto passaggio per caduta sulla ghiaia con Maverick Vinales, seguita da uno scontro fisico sulla stessa tra i 2 piloti e che è stato prontamente sedato dai commissari di gara.

- E' toccato a Marco Bezzecchi l'onore di vincere il Gran Premio n.1000 della storia del Motomondiale. Il centauro italiano ha conquistato questo primato vincendo il Gran Premio di Francia di Moto GP corso sul circuito Bugatti di Le Mans nel pomeriggio di domenica 14 maggio 2023.