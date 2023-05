via Juventus fb

Vittoria importante per la Juventus che con il 2-0 contro la Cremonese riprende il secondo posto in classifica. La partita si sblocca nella ripresa al 55' con l'ex Fagioli che, con un destro potente, fulmina Carnesecchi. Il sipario cala al 79' con Bremer che, su calcio d'angolo di Paredes, di testa insacca il pallone in rete per il 2-0.