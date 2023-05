BARLETTA - Si è concluso domenica 21 maggio, con un concerto di grande intensità emotiva e di altissimo livello, con l’ esibizione di piccoli e grandi artisti provenienti da tutto il mondo, che ha affascinato la Giuria prima e il pubblico presente poi, il 33° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti "Città di Barletta". Record Assoluto di presenze straniere anche quest'anno per questo Concorso Internazionale, giunto alla sua 33.ma Edizione e che negli anni è andato sempre più affermando la sua unicità sia nell’ambito della Regione Puglia, è l’unico Concorso Internazionale a potersi definire tale, sia in tutt’Italia, visto l’alto numero di partecipanti che ogni anno è in continua crescita.Altissimo è stato anche quest'anno il livello dei partecipanti provenienti da ben 50 Nazioni diverse che in questi intensi giorni di audizioni sono stati ascoltati da Commissioni formate da musicisti di altissimo prestigio e qualità. che hanno vissuto momenti di grande intensità emotiva e partecipazione a questo Festival mondiale della Musica, organizzato dall'Associazione Cultura e Musica "G. Curci" di Barletta, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Barletta, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura. Tantissimi i premi assegnati e tantissimi gli applausi per tutti i giovani musicisti che si sono esibiti, a conferma dell'altissimo livello riscontrato dalle varie Giurie nelle varie Sezioni e Strumenti. Nei due 'Galà Concerto' si sono esibiti i vincitori dei Primi Premi Assoluti, musicisti di ogni età , provenienti da tutto il mondo, alle prese con brani originali e virtuosistici , che si sono misurati in un entusiasmante confronto internazionale.Uno spettacolare confronto di giovani musicisti provenienti oltre che da tutte le regioni d'Italia, da Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, California, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Marocco, Messico, Moldavia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Sultanato dell’Oman, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria, Usa, Uzbekistan, Vietnam, che, dal 10 al 21 maggio, hanno animato la città con audizioni e concerti .Arduo il compito di valutare questi magnifici artisti, svolto in modo puntuale dalle prestigiose giurie che si sono avvicendate durante i numerosi giorni del Concorso, giurie formate da concertisti e docenti di chiara fama come Isidoro Nugnes, Pietro Doronzo, Fabio Nugnes, Carmine Marcello Rizzi, Roberto Domingos, Giuseppe Campagnola, Roberta Ubaldo, Roberto Corlianò, Nicola Monopoli, Paolo Geminiani, Andrian Pertout, Johanna Selleck e Francesco Monopoli Direttore Artistico dell'intera manifestazione. Netta la prevalenza di partecipanti provenienti dall'estero, a conferma della internazionalità del Concorso. Oltre 1000 persone, fra musicisti e accompagnatori, provenienti da posti così lontani e diversi, che hanno visitato la nostra città e la nostra regione, in un intenso rapporto di scambi culturali che ogni volta vanno sempre più arricchendosi e collocano Barletta e la nostra Regione ' terra di Arte e di Cultura , di accoglienza e di dialogo, crocevia di scambi e frontiera aperta', realizzando quel concreto processo di pace e di interazione con le varie e diverse culture del mondo che difficilmente si riesce a creare in altri momenti. L’iniziativa dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci” che ormai da oltre 30 anni continua a fare musica, si colloca infatti nel più ampio panorama di attività interculturali, di dialogo e di cooperazione, promosse dalla Regione Puglia e dagli attori territoriali, e offre a questo variegato contesto complessivo uno straordinario valore aggiunto, che colloca la città e i suoi protagonisti musicali e culturali in prima fila tra i soggetti che guardano costruttivamente a un futuro di integrazione e che individuano nel messaggio culturale il principale strumento di relazione tra i popoli, di integrazione e convivialità tra diversi, e di civiltà. Infatti dal 10 al 21 maggio, Barletta ha vissuto di musica, con audizioni e concerti che si sono svolti, senza soluzione di continuità, nella splendida cornice del Teatro Comunale Curci .Tantissimi sono stati poi i Primi Premi assoluti assegnati nelle varie Sezioni e Categorie a questi giovanissimi talenti dei quali sentiremo sicuramente parlare.Per la sezione Chitarra, Fiati, Archi e Musica da Camera, brillante affermazione per la scuola musicale, Italiana, Serba, Bulgara, Coreana, Polacca e Giapponese con i Primi Premi Assoluti assegnati per la chitarra al giovanissimo Pasquale Salapete e Federico Minutolo, per i Fiati alla flautista Karolina Konstancja Laskowska, per gli Archi alle violiniste Sveva Maria Lourdes Di Francesco, Simonida Svecak, Nellie Ingram, Jisu Son, Misaki Tanaka e per i Primi Premi assegnati a Kevin Angus Ramaglia, Emilio Ventura, Domenico Samuele, Gianmarco Rizzardi, Pacelli Agnese, Lorenzo Del Monaco, sassofonista, a cui è andato anche il Diploma Speciale “Premio Claudio Ceschini” dedicato al maestro Claudio Ceschini, Primi Premi anche per Gabriel Michele Cipriani, Alessandro Galati, Costanza Corsini, Bianca Frascarelli, Flavia Teodori, Sofia Catalano, Jan Staruch, ai Duo Alicja Turowska - Natalia Cichon, Stella Canocchi – Luigi Di Domenicantonio, Antonio Simone Palmisano- Minerva Davide e al Quartetto di violini Dont.Alla violinista giapponese, Misaki Tanaka, Primo Premio Assoluto con 100/100, è andato altresì il Premio Speciale “Gabriella Cipriani”, dedicato alla giovane violinista Gabriella Cipriani Premio offerto dall’Associazione Musicale Gabriella Cipriani,al miglior violinista del Concorso, per la realizzazione di due Concerti come solista con l’Orchestra Soundiff nella Stagione 2024 a Barletta e a Molfetta, mentre al Quartetto di violini “ Dont” formato da Federica Turturo, Delia De Luca Picione, Rosa Bolognese e Bruna Benedetta Tirelli sono andati i Premi Speciali ‘Marida Bonadies - Barletta Ricettiva’ offerti dall’Associazione Barletta Ricettiva e dalla sua famiglia.Anche per la Sezione pianoforte, abbiamo assistito a vere rivelazioni artistiche. E così alla giovanissima pianista Ismoilova Nozimakhon, che ha dimostrato intensità esecutiva, e a Mukhlisa Sobitjonova, interprete attenta e espressiva, entrambbe provenienti dall’Uzbekistan, sono andati due Premi Speciali “ Scuole Nazionali”, alla raffinata Sara Jovic, dalla Serbia, il Premio Speciale ‘Marida Bonadies - Barletta Ricettiva’ offerto dall’Associazione Barletta Ricettiva, a Andrea Simone De Nicolò, il Premio Speciale “Virtuosità”, a Tommaso Ridolfi, che ha affascinato tutti con la sua tempra e la sua intensa musicalità, il Premio Speciale “J. S. Bach” e a Dezheng Kong, cinese, premio Speciale per la Musica Romantica, è andato il Premio Speciale ‘Marida Bonadies - Barletta Ricettiva’ offerto dall’Associazione Barletta Ricettiva.Anche per la Sezione pianoforte, abbiamo assistito a vere rivelazioni artistiche, con i Primi Premi assoluti assegnati all’uzbeko Saidshoh Gulomov, al polacco Lew Popiel Machnicki e all’italiana Eloiz Sinani, mentre i Primi Premi sono andati al piccolo Aniello Trocchia, Nozimakhon Ismoilova, Mattia Alberti, Giulia Milella, Sara Jovic, Mukhlisa Sobitjonova, Konstantin Bashikov, Andrea Simone De Nicolò, Leonardo Brunetti , Dezheng Kong, Tommaso Ridolfi e I – Shan Lu.Per la sezione dedicata alla Composizione, affermazione della scuola cinese e italiana con il Primo Premio Assoluto assegnato al cinese Zhengtao Pan (99/100), mentre altri Primi Premi sono andati a Daiwei Lu, Chi Zhang, Leonardo Mezzalira, Xiaoqing Ma e Matteo Rigotti, premi che saranno poi arricchiti dalla esecuzione dei brani vincitori nelle varie categorie dedicate allo strumento solista, al duo e alla musica da Camera.Tantissimi i Premi Speciali offerti dagli sponsor istituzionali Buzzi – Unicem e Fondazione Megamark e dalle Associazioni “Gabriella Cipriani” e Barletta Ricettiva che grazie al supporto del Comune di Barletta, della Regione Puglia e di tanti amici del Concorso , rendono ogni anno il Concorso Internazionale “Città di Barletta”, momento prestigioso per la città di Barletta in particolare e per la Puglia in generale. Tutti i musicisti hanno portato via nel loro cuore un pezzo della nostra città, del nostro mare, del nostro cibo, basta guardare le loro pagine facebook per averne conferma.Loro a Barletta hanno lasciato la loro esperienza , allegria, voglia di condividere, imparare e il loro desiderio di tornare ancora una volta. Arrivederci alla prossima edizione.