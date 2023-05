Polignano a Mare, al via la rassegna musicale 'Ad Libitum'

POLIGNANO - Sarà presentato martedì 30 maggio alle ore 10.30 nell'Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (Fiera del Levante, Bari), il programma estivo della IX edizione della rassegna Ad "Libitum - La grande musica" a Polignano.Si tratta della seconda annualità del progetto triennale presentato al Ministero della Cultura da Epos Teatro - riconosciuto soggetto FUS per il triennio 2022/2024 - con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini. Durante l'incontro saranno annunciati i concerti e gli spettacoli previsti per la parte estiva con importanti nomi del panorama musicale nazionale, in programma a Polignano a Mare fino a settembre.'Ad Libitum' ha il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare.