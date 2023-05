NARDO' - È partito ieri,12 maggio, da Nardò un percorso di approfondimento tecnologico dedicato alle aziende impegnate nel settore agricolo.Si tratta di un circuito di 5 world cafè messi a punto dal Distretto Agroalimentare Jonico Salentino per mezzo del Ciheam di Bari, uno degli organismi scientifici attraverso i quali il DAJS porta avanti i suoi progetti di ricerca e sviluppo, innanzitutto quello di "Rigenerazione sostenibile nei territori colpiti da Xylella fastidiosa". Il primo degli appuntamenti è andato in scena in piazza Salandra a Nardò presso La vetrina del Gusto e ha visto la partecipazione di numerosi agronomi, produttori e tecnici in ambito agroalimentare. I temi sviluppati serviranno a fornire le linee guida necessarie per "innestare" nuovi modelli di business e pratiche agricole innovative per la realizzazione di percorsi moderni contestualizzati nella realtà territoriale.Gli incontri sono strutturati in due momenti: una prima sessione cosiddetta di ispirazione, durante la quale i relatori, siano essi imprenditori, esperti o ricercatori, presentano alcune soluzioni sviluppate nel settore agroalimentare, e una seconda sessione nella quale vengono creati dei tavoli di discussione per raccogliere bisogni e problemi da connettere e condividere tra i partecipanti. L'evento è stato introdotto da Francesco Notarangelo del CIHEAM di Bari e moderato da Nick Difino, e ha visto nel ruolo di relatori Diego Margarito, amministratore delegato di Pismar srl; Mattia Caravella di Andriani Spa; Arrigo Guerrieri, agronomo e consulente del Programma di sviluppo rurale nazionale; Stefano Pavan, docente di genetica agraria nell'Università di Bari.Tra le priorità individuate, da intendersi come macro-obiettivi, ci sono: la mappatura del territorio, la formazione degli imprenditori e dei consulenti, la diversificazione colturale, l'aggregazione dei produttori, la predisposizione del territorio all'innovazione. Prossimo appuntamento con i world cafè del Dajs, venerdì 19 maggio a Lecce.